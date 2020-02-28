Создание видео для инстаграм

Нужно создать ролики для Инстаграма.

https://www.evernote.com/l/AOcu1K1OGFVIHpUeEqLuhN0woE0HFGo7FfE/

Вот файлик пример, такие будут на каждый товар. В файле есть ссылка на АлиЭкспресс, где есть исходный ролик на 2 минуты. Нам нужно следующее:

1. Нарезать ролик, чтобы его длина была от 10 до 15 секунд. В файле прописано, какие секунды нас интересуют, допускается +/- секунда, чтобы видео было более гармоничным.

2. Сделать ролик в формате 1к1 (квадрат)

3. Сделать ролик для сториз (вертикальный) 1080 х 1920 пикселей (учесть, что в вертикальных роликах инста наложит снизу плашку "в магазин" и важно чтобы текст не перекрывался этой плашкой.

4. Разместить немецкие тексты так, как указано в файле. Немецкие переводы я дам. Сейчас готов выдать 9 роликов в работу.

Жду предложений по срокам и цене за один товар (горизонтальный и вертикальный ролики с текстами).