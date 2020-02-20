Видео опрос, по типу социального эксперимента, нужно смонтировать как видео из которого взята идея.
Съемка и монтаж 10 небольших роликов для YouTube канала мед клиники.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание только для тех кто в Москве! Необходимасъемка 10 небольших роликов (после монтажа они должны быть на 3-4 минуты
каждый) для YouTubeканала клиники. Формат роликов врач рассказывает о какой либо болезни и как её
лечить. Снимать будем у нас в клинике (в Москве). Возможно, нужен будет какой
то фон (типа presswall).От вас нужна съёмка, хороший звук, хороший свет, далее пост обработка - монтаж
материала, 3Dналожение (текст, заставка с темой перед каждым роликом ит.д.), в конце ролика обязательно pack shot на3-4 секунды, где будет указан сайт, телефон и название клиники. От нас только
контент ролика + интервьюер. Снимать все 10 роликов планируем за один раз. На
монтаж вам дадим нужное для этого время. Напишите пожалуйста сколько будет стоить такая работа под ключ.Также укажите ссылку на ваши работы именно с примерами дизайнасоциальных сетей. Способы оплаты: Пожалуйста, укажите возможные способы оплаты за вашу работу (ООО,ИП, карта Сбербанк, Яндекс Деньги, Qiwi кошелёк и т.д.). Приоритет – оплата по безналу (мы компания).Ну и условия оплаты (каким частями и когда). Требования: От вас (по сути стандартные):
- профессионализм и опыт работы по данному направлению;
- всегда быть на связи для оперативного решения вопросов;
- работать до утверждения заказа клиентом, не на «отвали»;
- спокойно относиться к правкам и замечаниям;
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