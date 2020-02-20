Рекламный ролик для инстаграмма

Текст есть нужно просто запихнуть это все в кейс, и желательно снять видео туториал, подробней в инстаграме @Nktssdn
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен рекламный ролик о бинарных опционах, на площадке инстаграм
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