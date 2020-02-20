Нужно сделать видеоролик на 15 секунд.

Мы хотим запустить рекламу на youtube в виде 15 секундного ролика перед видео. У нас сервисный центр по ремонту ноутбуков и компьютеров.

Видео должно состоять из инфорграфики и нарезки каких-нибудь тематических видео.

У нас есть свой фирменный стиль вот его нужно будет придерживаться.

Ролик должен быть с озвучкой и текстом.

Текст примерно такой:

Ремонт ноутбуков в Алматы.

Устраним любую поломку за 1 день!

Диагностика и выезд мастера - БЕСПЛАТНЫЕ!

Гарантия от 1 года на все виды работ.

Хочешь ускорить свой ноутбук в 12 раз прямо сегодня?

Заходи на сайт и оставляй заявку!

Можно так же обсудит ваши идеи и предложения.

Напишите пожалуйста сроки и вашу цену за данную работу?