Нужно сделать видеоролик на 15 секунд.

надо разработать ютуб видео которое будет показываться в рекламной компании на самом ютубе. тематика - трансфорамционные тренинги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы хотим запустить рекламу на youtube в виде 15 секундного ролика перед видео. У нас сервисный центр по ремонту ноутбуков и компьютеров.
Видео должно состоять из инфорграфики и нарезки каких-нибудь тематических видео.
У нас есть свой фирменный стиль вот его нужно будет придерживаться.
Ролик должен быть с озвучкой и текстом.
Текст примерно такой:
Ремонт ноутбуков в Алматы.
Устраним любую поломку за 1 день!
Диагностика и выезд мастера - БЕСПЛАТНЫЕ!
Гарантия от 1 года на все виды работ.
Хочешь ускорить свой ноутбук в 12 раз прямо сегодня?
Заходи на сайт и оставляй заявку!
Можно так же обсудит ваши идеи и предложения.
Напишите пожалуйста сроки и вашу цену за данную работу?
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