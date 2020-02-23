Есть 18 коротких видеороликов из путешествия общей продолжительностью ~35 минут. Хочу сделать из них один видеролик, где-то что-то неинтересное обрезать, на каких-то местах ускорить видео, наложить музыку и так далее.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача!!!!!СРОЧНО!!!!! Нужен оператор в КРАСНОДАРЕ. Быстрая съемка в Тлюстенхабле. Съемка на на час. Подробности в личных сообщениях. Обязательные требованияСтатичные кадры. Стабилизация. Качество 1080, если 4к, то еще лучше. Горизонтальная съемка. Таймлапс желательно. Много локаций. Съемка с утра с 9:00 до 12:00. Материал на 20-30 минут
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