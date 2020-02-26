Монтаж и обработка роликов.

ВидеомонтажЗакрыт27 заявок349 просмотров
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У меня 6 однотипных роликов по 40-60 секунд каждый, где требуется проделать примерно один и тот же объем работы по обработке и монтажу.

Во вложении пример одного скринкаста экрана мобильного телефона и голос диктора. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Наложить голос на видео и синхронизировать голос с кадрами в видеоряде.

2. Подсветить области экрана/элементы о которых говорит диктор, чтобы визуально дополнить голос диктора для еще большего понимания процесса.

3. Первым кадром вставить дисклеймер.

4. Обрезать или замазать верхнюю часть видео, там где выводится эта информация - https://c2n.me/46eevmB.

5. Обрезать концовку видео со служебными действиями по отключению записи экрана. 

6. В некоторых виде потребуется замазать вывод конфиденциальных данных.

7. В видео которое приложение как пример, придется вырезать часть скринкаста, т.к. на видео требовалось ввести смс код и процедуру по получению смс необходимо вырезать.

4 года назад
Hi_FireR
Никита 
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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