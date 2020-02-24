Нужны видео отзывы для курсов о похудении.

Смонтировать видео 30сек, в виде показа слайдов С красивымт переходами и тд Информативная реклама Музыку скину, текст, картинки, пример скину вк Пишите свой вк
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно 5 видеоотзывов о курсах о похудении отженщин. Женщины должны быть разных возрастов, например 24, 29, 32, 37, 42 года.
Ну и естественно, по конституции должны быть худенькие. Также от них нужно
письменное разрешение на использование этого видеоматериала с их изображением
на стороннем ресурсе. Видеоотзывы могут быть сняты на мобильный телефон, но в хорошем
качестве (профессиональное качество съёмки на камеру не требуется). Тексты
отзывов согласовываются заранее. Тексты могут быть в таком стиле: «Перепробовала
много диет, пока не попала на курсы по похудению …», «После того, как я прошла
курсы по похудению заметила, что на меня стали чаще обращать внимание мужчины…»
ну и т.д. Способы оплаты: Пожалуйста, укажите возможные способы оплаты за вашу работу (ООО,ИП, карта Сбербанк, Яндекс Деньги, Qiwi кошелёк и т.д.). Приоритет – оплата по безналу (мы компания).Ну и условия оплаты (каким частями и когда). Требования: От вас (по сути стандартные):
- профессионализм и опыт работы по данному направлению;
- всегда быть на связи для оперативного решения вопросов;
- работать до утверждения заказа клиентом, не на «отвали»;
- спокойно относиться к правкам и замечаниям;
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