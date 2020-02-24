Нужны видео отзывы для курсов о похудении.

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Нужно 5 видеоотзывов о курсах о похудении отженщин. Женщины должны быть разных возрастов, например 24, 29, 32, 37, 42 года.

Ну и естественно, по конституции должны быть худенькие. Также от них нужно

письменное разрешение на использование этого видеоматериала с их изображением

на стороннем ресурсе. Видеоотзывы могут быть сняты на мобильный телефон, но в хорошем

качестве (профессиональное качество съёмки на камеру не требуется). Тексты

отзывов согласовываются заранее. Тексты могут быть в таком стиле: «Перепробовала

много диет, пока не попала на курсы по похудению …», «После того, как я прошла

курсы по похудению заметила, что на меня стали чаще обращать внимание мужчины…»

ну и т.д. Способы оплаты: Пожалуйста, укажите возможные способы оплаты за вашу работу (ООО,ИП, карта Сбербанк, Яндекс Деньги, Qiwi кошелёк и т.д.). Приоритет – оплата по безналу (мы компания).Ну и условия оплаты (каким частями и когда). Требования: От вас (по сути стандартные):

- профессионализм и опыт работы по данному направлению;

- всегда быть на связи для оперативного решения вопросов;

- работать до утверждения заказа клиентом, не на «отвали»;

- спокойно относиться к правкам и замечаниям;

4 года назад
v9999v9
51 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
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