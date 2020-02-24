Короткие видео, заставка для треков.

Необходимо разработать дизайн видео Instagram, где будут размещаться различные треки Cinematic, hip hop жанров. Оформление трека должно включать: Красивое фото на заднем фоне, Лого, звуковая дорожка + различные ненавязчивые эффекты. Опалата будет производиться за каждое выполненное видео в инстаграмм в зависимости от сложности выполненной работы. Стоимость указана за 1 видео. В случае успешного выполнения работы возможно долгосрочное сотрудничество. Важно проникнуться треками и совместно с пожеланиями подобрать идеальный дизайн, соответствующий композиции каждого произведения. Стоимость 300-800р за 1 видео. В целом работа не сложная с технической точки зрения. Также для максимально эффективности, экономии сил и времени важно присылать несколько вариантов оформления и перед началом работы над каждым видео скидывать похожие оформления или же составные части.