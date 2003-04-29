Требуется смонтировать небольшой видеоролик с использованием графики! При отклике укажите пожалуйста портфолио Спасибо!
Видеомонтажа на тему ВОВ,Германия,Россия,Гитлер,Сталин,Холокост и тд .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно смонтировать ролик из отрывков хроники ВОВ,антифашистская тематика под песню Рамштайн Дойчланд,примерно 10 сюжетов,+караоке-русский текст,и где окончание сюжетов-кадр заливается красной краской,катящуюся свастику по всему ролику-5минут.Из хроники вы выбирает сами-я все расскажу подробно.
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