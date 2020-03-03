Смонтировать видео

1. Из приложенного шаблонного проекта After Effects сделать ролик по сценарию. Все изображения, тексты, шрифты, звук и т.д. будут предоставлены. Просто нужно все собрать. С шаблоном есть подробная видео инструкция (на английском) там все предельно просто, если ...