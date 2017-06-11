Разработка игры для мобильных платформ.

Здравствуйте уважаемые. Мы - команда энтузиастов, которые решили создать игру (мультиплеер + сингл) долго перебирали идеи, анализировали рынок, в итоге вырисовалась концепция, которая, по нашему скромному мнению, имеет хорошие перспективы. В нашей команде есть опытные 3Д шники, дизайнер, и один человек знающий основы движка Unreal. Как вы поняли, с программистами у нас не сложилось.

Проект, на данном этапе, не коммерческий. Мы приглашаем желающих в нашу команду, на равных условиях.

Есть хорошие возможности для продвижения продукта, а так же, потенциально заинтересованные люди, которые ждут игровое демо. Всеми своими наработками и мыслями мы поделимся по скайпу. Спасибо.