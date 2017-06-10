Разработка игровой кибер площадки с интеграцией игрового режим

День добрый. Нужно создать игровую площадку по примеру(чисто пример!) http://aces.gg/ Но со своим дизайном и структурой

Также интеграцией данного игрового элемента как здесь(только переработать его) ссылка﻿

Концепция портала: ссылка﻿

Рассчитываем на адекватную!!! сумму и ответственность разработчика