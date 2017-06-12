Компания по разработке игр ищет программиста Unity/C#

Необходимо сделать игру по типу ФЕРМА, [url=https://lp.bigfarm.goodgamestudios.com/]https://lp.bigfarm.goodgamestudios.com[/url] примерное так как по ссылке, но будет другой дизайн так как на сайт по теме будет ставиться. Идея игры что бы люди могли сидеть на сайте подольше, по возможности если ...