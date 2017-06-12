Нужно реализовать онлайн игру на ASP.NET/JAVASCRIPT. Для данной работы нужен full stack разработчика для реализации real time браузерной игры. Часть работ уже реализована, а именно Back-end (ASP.NET) СУБД MSSQL. Необходимо сделать: верстка, front-end. и исправить часть Back-end.
Компания по разработке игр ищет программиста Unity/C#
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Быстро растущая молодая компания разработчик игр для мобильных устройств ищет опытного разработчика Unity/C#.
Требования к кандидату:
- Опыт разработки и запуска игр на App Store / Google Play.
- Отличные знания алгоритмов (pathfinding) и структур данных, OOP.
- Опыт работы с Unity UI: Scrollviews, etc.
- Работа с физикой в Unity (2D/3D).
Будет плюсом:
- Опыт программирования многопользовательских игр (real time, turn by turn)
- Программирование шейдеров
Условие занятости - полная занятость из любой точки мира.
Испытательный проект сроком на 3 недели.
Пожалуйста сообщите ссылки на ваши работы а также ожидания касаемо оклада.
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