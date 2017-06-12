Компания по разработке игр ищет программиста Unity/C#

$2000
Разработка игрЗакрыт4 заявки260 просмотров
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Быстро растущая молодая компания разработчик игр для мобильных устройств ищет опытного разработчика Unity/C#.

Требования к кандидату:

- Опыт разработки и запуска игр на App Store / Google Play.

- Отличные знания алгоритмов (pathfinding) и структур данных, OOP.

- Опыт работы с Unity UI: Scrollviews, etc.

- Работа с физикой в Unity (2D/3D).

Будет плюсом:

- Опыт программирования многопользовательских игр (real time, turn by turn)

- Программирование шейдеров

Условие занятости - полная занятость из любой точки мира.

 

Испытательный проект сроком на 3 недели.

Пожалуйста сообщите ссылки на ваши работы а также ожидания касаемо оклада.

Unity
7 лет назад
George_27
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
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