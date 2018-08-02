Необходимо сделать дизайн landing-page Тема: Банковские гарантии Срок: до 05.08.2018 до 9.00 по МСК Стоимость: 2500 руб. Предоставляется прототип. Более детальные подробности проекта обсуждаются с кандидатами. ...
Разработать дизайн сайта: Desktop + Mobile
Copy \ Paste ответы сразу удаляю.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Необходимо разработать дизайн корпоративного сайта, экранную и мобильную версии.
1 - Нужен порядочный человек, который искренне разделяет мнение, что заработать должен не только он, но и клиент для которого делается сайт (владелец сайта)
2 - Стиль современный, строгий, чистый, но это не значить, что должна быть "лысая" страница с парой картинок. Целевая аудитория 40+ в основном руководители и технические специалисты. Обязательно Pixel Perfect, это касается всех блоков, иконок и тд тп. Нравятся работы студий aic.ru, nota.media
3 - ТЗ не будет! Мы созваниваемся, обсуждаем, я предлагаю что то от себя, вы от себя, далее, мы воплощаем наши мысли и идеи в блочной структуре, и уже после этого рисуем дизайн.
4 - Пожалуйста, к вашему ответу прикрепите несколько примеров корпоративных сайтов с указанием цены за которую вы их рисовали. Выбирать буду по соотношению цена\качество.
5 - Работу под ключ не предлагать, есть штатные верстальщики.
6 - Большая просьба: любители ездить по ушам - проходите мимо, честно, здесь номер не пройдет. Остальным - Добро пожаловать.
7 - БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! Оплата поэтапная (показываете какую то часть работы, чтобы понимать, что мы движемся в правильном направлении). Тратить много вашего времени, а тем более обманывать вас, никто не собирается, я лишь хочу быть уверен, что получу от Вас то, чего жду, и что мне не придется выбросить в урну тот макет, который вы мне предоставите. Будьте добры, в ответе сразу указывайте о вашей готовности работать по такой схеме
8 - Вы не обязательно должны быть супер-профессионалом, рассмотрю все заявки!
PS - Я - совсем не злой и не противный. Если я увижу и пойму, что вы всеми силами стремитесь добиться результата, гарантирую, вам будет комфортно, весело, и не скучно со мной!
В начале ответа напишите столицу Финляндии, чтобы я понял, что вы прочитали текст
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать дизайн лендинга. Тематика: Недвижимость Сроки: до 03,08,2018 в 17:00 по Мск. Формат в котором необходимо нарисовать сайт .PSD Приоритет будет отдаваться исполнителям, которые уже работали с данной ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $40
Необходимо сделать дизайн landing-page Тема: Лидогенерация Срок: до 05.08.2018 до 9.00 по МСК Стоимость: 2500 руб. Предоставляется прототип. Более детальные подробности проекта обсуждаются с кандидатами. ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать дизайн главной страницы сайта. Сайт уже давно работает, но его нужно обновить. Далее будет перенос на опенкарт. Сейчас нужен только дизайн. Часть останется прежним, но нужны некоторые доработки. Подробнее во вложении.Завершен7 лет назад
Нужно отредактировать сайт на SquareSpace. Просьба откликаться только тем , кто имел опыт работы с этим приложениемДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Прогрессивный, красивый, и лаконичный. Мне нравится: http://vinesite.ruНо, в целом, мне очень нравится http://pay.minescar.com хотя там все мелкое и не удобное на телефоне.Вроде и не плох http://banana-craft.su благодаря скролу страницы. Но, он перегружен лишним, да и ...Закрыт7 лет назад
https://docs.google.com/document/d/1RC3Fj68k-YrEB5P8av1GWlgSE36l-84ibBGcrkawBiY/ Нужно отрисовать форму заказа. Описание и механика во вложении. Десктоп + мобила Сделать нужно быстро, день-два. Жду срок и стоимость.Завершен7 лет назад
Дизайн корпоративного сайта для веб студии Дизайн бюро Детали в скайп могу скинутьЗавершен7 лет назад
Сделать дизайн промо сайта для мобильного приложения. Пример во вложении. Слева два мобильных телефона со скринами из приложения. Справа: Логотип (уже есть), ниже текст и ниже две кнопки на аппстор и гугл плеймаркет. Черный ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо нарисовать красивый лендинг для продажи ножей. не большой. Акцент должен быть сделан на товар. Сроки 5дней. Подробности обсудим с кандидатами. Пишите стоимость и срокиДизайн сайтов71 заявкаЗакрыт7 лет назад