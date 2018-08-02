Разработать дизайн сайта: Desktop + Mobile

Copy \ Paste ответы сразу удаляю.

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Необходимо разработать дизайн корпоративного сайта, экранную и мобильную версии.

1 - Нужен порядочный человек, который искренне разделяет мнение, что заработать должен не только он, но и клиент для которого делается сайт (владелец сайта)

2 - Стиль современный, строгий, чистый, но это не значить, что должна быть "лысая" страница с парой картинок. Целевая аудитория 40+ в основном руководители и технические специалисты. Обязательно Pixel Perfect, это касается всех блоков, иконок и тд тп. Нравятся работы студий aic.ru, nota.media

3 - ТЗ не будет! Мы созваниваемся, обсуждаем, я предлагаю что то от себя, вы от себя, далее, мы воплощаем наши мысли и идеи в блочной структуре, и уже после этого рисуем дизайн.

4 - Пожалуйста, к вашему ответу прикрепите несколько примеров корпоративных сайтов с указанием цены за которую вы их рисовали. Выбирать буду по соотношению цена\качество.

5 - Работу под ключ не предлагать, есть штатные верстальщики.

6 - Большая просьба: любители ездить по ушам - проходите мимо, честно, здесь номер не пройдет. Остальным - Добро пожаловать.

7 - БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! Оплата поэтапная (показываете какую то часть работы, чтобы понимать, что мы движемся в правильном направлении). Тратить много вашего времени, а тем более обманывать вас, никто не собирается, я лишь хочу быть уверен, что получу от Вас то, чего жду, и что мне не придется выбросить в урну тот макет, который вы мне предоставите. Будьте добры, в ответе сразу указывайте о вашей готовности работать по такой схеме

8 - Вы не обязательно должны быть супер-профессионалом, рассмотрю все заявки!

PS - Я - совсем не злой и не противный. Если я увижу и пойму, что вы всеми силами стремитесь добиться результата, гарантирую, вам будет комфортно, весело, и не скучно со мной!

В начале ответа напишите столицу Финляндии, чтобы я понял, что вы прочитали текст