Нужен лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт71 заявка415 просмотров

Необходимо нарисовать  красивый лендинг для продажи ножей.

не большой.  Акцент должен быть сделан на товар.

Сроки  5дней. 

Подробности обсудим с кандидатами.

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7 лет назад
twenpeny
Алексей 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров