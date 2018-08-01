Разработать дизайн для главной страницы сайта компании
Нужен лендинг
Необходимо нарисовать красивый лендинг для продажи ножей.
не большой. Акцент должен быть сделан на товар.
Сроки 5дней.
Подробности обсудим с кандидатами.
Пишите стоимость и сроки
Заявки фрилансеров
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