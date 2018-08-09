Дизайн главной странички для сайта компании

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Завершен16 заявок246 просмотров

Разработать дизайн для главной страницы сайта компании

7 лет назад
vasylruban
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
7 часов назад
7 лет назад
$100
3 дня
Очень посчастливилось работать с Анной! Могу рекомендовать Анну как очень ответственного дизайнера. Всегда на связи, очень открытая коммуникация. Все было сделано в сроки и качественно.
Василий -замечательный, ответственный, вежливый и пунктуальный заказчик. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Работа была оплачена вовремя и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству Василия как порядочного и очень хорошего заказчика. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
7 часов назад
7 лет назад
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