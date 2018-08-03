Всем привет! Необходимо сделать по готовому шаблону( есть аналогичная карта) , дизайн карты мира. Внести небольшие корректировки. Формат А2. Все детали и технические нюансы предоставим в переговорном процессе. После выполнения этого ...
Дизайн лендинга на тему недвижимости
Необходимо нарисовать дизайн лендинга.
Тематика: Строительство домов.
Сроки – до 03.08.2018 18.00 МСК
Стоимость – 2500 руб.
Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой.
Работу принимаем в виде файла в формате .PSD
Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.
Подробности обсудим с кандидатами.
Заявки фрилансеров
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