Отрисовать minimalistic шапку и подвал.

Для сайта нужно сделать шапку и подвал - эффектное фотореалистичное изображение меди, латуни, бронзы.

Сейчас все слишком блекло и невзрачно, нужно ярко, глянцево.

Без эффектов старения, выщерблен и прочего - все новое, только из станка.

Левая часть шапки - текстура медь, правая часть - текстура латунь, подвал - бронза.

Ничего кардинально в шапке видоизменять и перерабатывать саму шапку не нужно.

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