Отрисовать minimalistic шапку и подвал.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок199 просмотров

Для сайта нужно сделать шапку и подвал - эффектное фотореалистичное изображение меди, латуни, бронзы.

Сейчас все слишком блекло и невзрачно, нужно ярко, глянцево.

Без эффектов старения, выщерблен и прочего - все новое, только из станка.

Левая часть шапки - текстура медь, правая часть - текстура латунь, подвал - бронза.

Ничего кардинально в шапке видоизменять и перерабатывать саму шапку не нужно.

185.195.27.254/em/truba/

7 лет назад
russkijm
Виталий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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