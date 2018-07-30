UX/UI дизайнер

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок392 просмотра

В команду проекта требуется опытный WEB UX/UI дизайнер для развития и работой над проектом. Нужен не маляр, а опытный специалист для работы с интерфейсами. Проекты нетривиальные, поэтому опыт в лендинг пейджах и визитках не подходит.

Требования:

  • Опыт в сфере разработки дизайна для Web, UI/UX от 1 года;
  • Знание программ: Photoshop, Illustrator, Axure, Invision;
  • Понимание современных методов адаптивной верстки, прототипирования;
  • Базовые знания HTML, CSS будут плюсом;
  • Знание типографики, современых трендов в веб дизайне;
  • Умение придерживаться дедлайнов;
  • Умение работать в команде;
  • Большой опыт в проектировании и прототипировании. При сложной многоуровневой структуре сайта
  • Дизайн и проектирование сайтов и их адаптив;
  • Отрисовка векторных элементов;
  • Навыки рисования от руки.
Обязанности:

  • Дизайн и проектирование сайтов и их адаптив;
  • Создание презентаций, тематических иллюстраций;
  • Дизайн баннеров, Landing Page;
  • Отрисовка векторных элементов.
Мы предлагаем:

  • Удаленную работу
  • Полный рабочий день 9:00 — 18:00    5/2;
  • Достойная и своевременная ЗП по итогам собеседования. от 55000руб/мес;
  • Интересные проекты;
  • Работа над интересными проектами.
В отклике укажите:

  • Имя
  • Возраст
  • Город проживания
  • Портфолио - С ПРИМЕРАМИ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ, а не лендингов и визиток которые вы раскрасили
  • Пара слов о себе, есть ли готовность работать над интересными проектами и отдаваться им на полную.
CSSHTML
7 лет назад
Dexttt
Антон 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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