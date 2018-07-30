Нужен сайт-визитка для компании, профиль IT Материалов к сайту нет, кроме логотипа. Делаем на примере других сайтов, линки предоставлю Страниц 10+-1 Указывайте, пожалуйста, цену и сроки
UX/UI дизайнер
В команду проекта требуется опытный WEB UX/UI дизайнер для развития и работой над проектом. Нужен не маляр, а опытный специалист для работы с интерфейсами. Проекты нетривиальные, поэтому опыт в лендинг пейджах и визитках не подходит.
Требования:
- Опыт в сфере разработки дизайна для Web, UI/UX от 1 года;
- Знание программ: Photoshop, Illustrator, Axure, Invision;
- Понимание современных методов адаптивной верстки, прототипирования;
- Базовые знания HTML, CSS будут плюсом;
- Знание типографики, современых трендов в веб дизайне;
- Умение придерживаться дедлайнов;
- Умение работать в команде;
- Большой опыт в проектировании и прототипировании. При сложной многоуровневой структуре сайта
- Дизайн и проектирование сайтов и их адаптив;
- Отрисовка векторных элементов;
- Навыки рисования от руки.
- Дизайн и проектирование сайтов и их адаптив;
- Создание презентаций, тематических иллюстраций;
- Дизайн баннеров, Landing Page;
- Отрисовка векторных элементов.
- Удаленную работу
- Полный рабочий день 9:00 — 18:00 5/2;
- Достойная и своевременная ЗП по итогам собеседования. от 55000руб/мес;
- Интересные проекты;
- Работа над интересными проектами.
- Имя
- Возраст
- Город проживания
- Портфолио - С ПРИМЕРАМИ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ, а не лендингов и визиток которые вы раскрасили
- Пара слов о себе, есть ли готовность работать над интересными проектами и отдаваться им на полную.
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