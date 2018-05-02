Добрый день! На постоянную работу требуются несколько постеров на форум, связанный с первичной недвижимостью. Требования к кандидату: - грамотность и внимательность; - ответственность; - иметь навыки поиска информации в интернете; - «креативное мышление» приветствуется; - опыт работы на форумах - инициативность Требования к постам. Эталона ...