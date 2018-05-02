Dexttt

Антон Dexttt

 
35 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Постер на Форум

    $360

    Добрый день!  На постоянную работу требуются несколько постеров на форум, связанный с первичной недвижимостью.  Требования к кандидату:  - грамотность и внимательность; - ответственность; - иметь навыки поиска информации в интернете; - «креативное мышление» приветствуется; - опыт работы на форумах  - инициативность Требования к постам. Эталона ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • UX/UI дизайнер

    $1000

    В команду проекта требуется опытный WEB UX/UI дизайнер для развития и работой над проектом. Нужен не маляр, а опытный специалист для работы с интерфейсами. Проекты нетривиальные, поэтому опыт в лендинг пейджах и визитках не подходит. Требования: [list][*]Опыт ...

    HTMLCSSIllustratorPhotoshop
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Адаптивная верстка Сайта

    Нужна адаптивная верстка сайта на бурстрапе 3м по макетам, без натягивания на движок. Кроссбраузерность, чистый и валидный код. https://drive.google.com/open?id=1oLtpNV-0ZmNGcI_42bJ-OZO-esuoPdBa В отклике укажите пожалуйста: 1) Срок 2) Цена 3) Контакты

    Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад