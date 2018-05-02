Добрый день! На постоянную работу требуются несколько постеров на форум, связанный с первичной недвижимостью. Требования к кандидату: - грамотность и внимательность; - ответственность; - иметь навыки поиска информации в интернете; - «креативное мышление» приветствуется; - опыт работы на форумах - инициативность Требования к постам. Эталона ...
- $360Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1000
В команду проекта требуется опытный WEB UX/UI дизайнер для развития и работой над проектом. Нужен не маляр, а опытный специалист для работы с интерфейсами. Проекты нетривиальные, поэтому опыт в лендинг пейджах и визитках не подходит. Требования: [list][*]Опыт ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна адаптивная верстка сайта на бурстрапе 3м по макетам, без натягивания на движок. Кроссбраузерность, чистый и валидный код. https://drive.google.com/open?id=1oLtpNV-0ZmNGcI_42bJ-OZO-esuoPdBa В отклике укажите пожалуйста: 1) Срок 2) Цена 3) КонтактыHTML-верстка23 заявкиЗакрыт6 лет назад