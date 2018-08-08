Постер на Форум

$360
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки301 просмотр

Добрый день! 

На постоянную работу требуются несколько постеров на форум, связанный с первичной недвижимостью. 

Требования к кандидату: 

- грамотность и внимательность;

- ответственность;

- иметь навыки поиска информации в интернете;

- «креативное мышление» приветствуется;

- опыт работы на форумах 

- инициативность

Требования к постам.

Эталона нет. Посты должны быть разные. Но в среднестатистическом значениинеобходимо придерживаться следующих правил:

- Информативность; 

- Имитация реального пользователя;

- Пост 200-300 символов;

- Наличие фото в 10 % постов

График работы и Оплата: 

- График работы – с 9 до 18 по Москве

- Оплата 20000 рублей в месяц + бонусы

В отклике прошу указать (не ответившие на вопросы кандидаты, не рассматриваются): 

1. Фамилию, имя 

2. Возраст 

3. Город проживания 

4. Е-майл, Скайп 

5. Опыт работы на форумах (где работали, какие обязанности выполняли)

6. Почему нам стоит выбрать именно вас

7 лет назад
Dexttt
Антон 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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