- Перенести материалы 30 дневного онлайн тренинга из группы Вконтакте (они последовательно на стене выложены) в Геткурс - Оформить\описать онлайн тренинг(задания, названия дней)
Перенести товары с Wordpress вукоммерсу на Битрикс магазин
Здравствуйте. Требуется перенести с интернет-магазина Wordpress Woocommerce товары полностью со всей информацией на другой интернет магазин на движке Bitrix.
Прошу писать только опытных и которые уже делали данную работу
Благодарю.
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