Перенести товары с Wordpress вукоммерсу на Битрикс магазин

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Закрыт8 заявок176 просмотров

Здравствуйте. Требуется перенести с интернет-магазина Wordpress Woocommerce товары полностью со всей информацией на другой интернет магазин на движке Bitrix.

Прошу писать только опытных и которые уже делали данную работу

 Благодарю.

WooCommerceWordPress
7 лет назад
ALLFREEStudio
Кирилл 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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