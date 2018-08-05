- Перенести материалы 30 дневного онлайн тренинга из группы Вконтакте (они последовательно на стене выложены) в Геткурс - Оформить\описать онлайн тренинг(задания, названия дней)
Найти на просторах зарубежного интернета
Нужен человек, свободно владеющий английским языком для поиска компаний. Нужно список компаний которые нанимают удаленных разработчиков программного обеспечения, it сотрудников,веб-разработчиков из других стран. Нас интересуют заказчики из других стран, особенно из Великобритании. Должны быть в списке конкретные компании (ссылка на сайт, емейл, контакты, линкедин). Не менее 50-100. Выберу исполнителя,обговорим стоимость и составлю личное задание.
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