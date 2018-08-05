Найти на просторах зарубежного интернета

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Закрыт3 заявки131 просмотр

Нужен человек, свободно владеющий английским языком для поиска компаний. Нужно список компаний которые нанимают удаленных разработчиков программного обеспечения, it сотрудников,веб-разработчиков из других стран. Нас интересуют заказчики из других стран, особенно из Великобритании. Должны быть в списке конкретные компании (ссылка на сайт, емейл, контакты, линкедин). Не менее 50-100. Выберу исполнителя,обговорим стоимость и составлю личное задание.

7 лет назад
guest_15335529060012
7 лет в сервисе
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7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров