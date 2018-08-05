Есть статьи, требуется их разместить на сайт. Тест и фото. Стоимость за 1 статью?
Занесение данных в таблицу
Необходимо занести данные о 43 акциях российских компаний в единую таблицу. Источник информации, список акций и шаблон таблицы прилагаются - нужно только занести цифры.
Для выполнения задания требуется только внимательность и аккуратность. Оплата по факту.
ТЗ - во вложении. В заявке просьба указывать сроки и цену.
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