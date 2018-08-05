Занесение данных в таблицу

Необходимо занести данные о 43 акциях российских компаний в единую таблицу. Источник информации, список акций и шаблон таблицы прилагаются - нужно только занести цифры.

Для выполнения задания требуется только внимательность и аккуратность. Оплата по факту.

ТЗ - во вложении. В заявке просьба указывать сроки и цену.