Нужно удалять дубликаты товаров в гугл таблице по фото

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок339 просмотров

Пример файла прикрепил. 

Задача состоит в том что бы удалить дубликаты товаров по фотографиям, также удаляем товары с наличием водного знака на фото.

Каждая строка это отдельный товар. 

Обработка 5000 позиций 150 грн.

Даю задание сразу на неделю от 21 000  строк до 35 000. 

 

7 лет назад
BMaxim
Максим 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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