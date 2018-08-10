Нужно удалять дубликаты товаров в гугл таблице по фото

Пример файла прикрепил.

Задача состоит в том что бы удалить дубликаты товаров по фотографиям, также удаляем товары с наличием водного знака на фото.

Каждая строка это отдельный товар.

Обработка 5000 позиций 150 грн.

Даю задание сразу на неделю от 21 000 строк до 35 000.