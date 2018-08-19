На постоянной основе нужна грамотная девушка для загрузки товаров на сайт интернет магазина одежды. Наполнение из разных сайтов-источников. Описание + характеристики + цена + фото
Авито регистрация и объявления.
Авито регистрация и объявления.
1. Зарегистрировать почту на Яндексе.
2. Зарегистрировать аккаунт на Авито (используем зарегистрированную почту на Яндексе).
3. Выложить в аккаунт 8 объявлений (тексты дам). Картинки подберете по теме.
Аккаунтов нужно много. Можете делать по одному аккаунту.
Оплата после проверки. Телефон для регистрации можно использовать любой.
Бюджет: 100 руб за аккаунт
Оплата: Яд, Киви, Сбер.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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