Авито регистрация и объявления.

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Завершен3 заявки464 просмотра

Авито регистрация и объявления.

1. Зарегистрировать почту на Яндексе.

2. Зарегистрировать аккаунт на Авито (используем зарегистрированную почту на Яндексе).

3. Выложить в аккаунт 8 объявлений (тексты дам). Картинки подберете по теме.

Аккаунтов нужно много. Можете делать по одному аккаунту.

Оплата после проверки. Телефон для регистрации можно использовать любой.

Бюджет: 100 руб за аккаунт

Оплата: Яд, Киви, Сбер.

7 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

geolancer123
Георгий 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
58 отзывов(-6)
7 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена качественно и в срок.
Сотрудничество прошло хорошо. Задача поставлена чётко, оплата произведена быстро и в полном объёме. С Олегом очень легко и приятно общаться. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

geolancer123
Георгий 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
58 отзывов(-6)
7 лет назад

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