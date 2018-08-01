Контент-менеджер - отзовись! Объём работы - 50 статей.

Нужен КМ – 25 руб за 1 текст и 10 руб за 1 карточку товаров в интернет-магазине (далее возможно 30 руб за 1 текст). Дополнительно нужно будет в соответствие с ТЗ найти 2-3 картинки на 1 статью и возможно так по мелочи. Возможно дополнительная работа за оплату.

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