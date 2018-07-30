Заполнить (проверить) 19 параметров у 800 диванов

Дано https://dg-home.ru/catalog/divany_i_kushetki/ 800 диванов и 19 параметров (фильтр слева), которые нужно заполнить каждому из диванов (иногда параметры пересекаются и достаточно заполнить один, на основе его автоматом заполнится другой (вид трансформации/тип трансформации)). Частично параметры уже заполнены (примерно 50%). Заполненные параметры проверить на правильность и присутствуют ли они в фильтре на сайте (сравнить значения в столбце Экселя со значениями на сайте).

Для заполнения будет предоставлена Эксель таблица из 19 нужных столбцов с мини-картинкой товара, названием, артикулом, ссылкой на сайт. Интересует стоимость и сроки. Знание мебельных стилей, особенностей мебельных материалов обязательно.

Аналогичную работу после диванов нужно будет проделать ещё по паре разделов сайта.