Отредактировать страницу на amazon sellercentral

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Завершен2 заявки176 просмотров

Здравствуйте!

Нужно отредактировать страницу на amazon sellercentral (изменить вес,габариты продукта,узнать почему товар недоступен,хотя он принят на склад Амазона уже давно и также узнать почему сейчас отрицательный баланс -1079$,откуда эта цифра),короче надо привести всё порядок человеку который в этом разбирается.

7 лет назад
guest_15208821067852
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Weblancer74
Георгий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$10
2 дня
Взял половину денег за заказ и вообще ничего не сделал,несколько дней не выходил на связь.Деньги пока не вернул. Одним словом,не рекомендую.
К сожалению выполнить работу у меня не получилось :(

Заявки фрилансеров

Weblancer74
Георгий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад