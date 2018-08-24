Отзывы PROM UA

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Завершен16 заявок345 просмотров

Необходимо оставить отзыв на сайте на платформе пром.юа.

Алгоритм работы

  • сделать заказ на сайт на товар, который будет указан в задании.
  • через 2-4 дня оставить отзыв о хорошо выполенном заказе - оценки 5 + краткий комментарий о том, что все понравилось.
7 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

bd1984
Богдан 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$1
3 дня
Большое спасибо за профессиональный подход и быстрое исполнение. Подход к задаче ответственный. Реализовано все быстро и в соответствии с ТЗ. Рекомендуем как компетентного и пунктуального специалиста. Работа на 5 по 5-ти бальной шкале.
Все ОК. Сотрудничеством довлен

Заявки фрилансеров

bd1984
Богдан 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад