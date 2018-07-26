Размещение статей на сайте

Коллеги, добрый день! Требуется размещение новостей на сайте, знания html обязательно. Навыки написания статей технической тематики (паяльное оборудование, камеры соляного тумана и т.д.). Внимание к деталям и мелочам, исполнительность. Доступность в рабочее время 100%. Сайт указывать по объективным причинам не буду, клиент жалуется что почту сразу заваливают сообщениями.