Автоматизации сбора цен поставщиков, выгрузка цен на сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки337 просмотров

Описание сути во вложении. Готов буду ответить на все вопросы. Работа носит долгосрочный характер. 

Желателен практический опыт решений подобный задач с портфолио. 

Претендентам из Воронежа приоритет. Я не посредственно человек принимающий решение.  

С уважением,

Ген директор ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ"

Камышников Сергей 

Тел: +7(473) 210-65-05доб. 201

Моб: +7(920) 430-16-51

Kamyshnikovsa@mail.ru

7 лет назад
Sergeyamik55
Сергей 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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