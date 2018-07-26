Здравствуйте! Для развлекательного сайта с активно растущей аудиторией необходимо найти 500-600 статей. Это должны быть добрые, позитивные истории, смешные фотоподборки, новости из жизни звезд. Найденные статьи нужно добавить в гугл-таблицу. Найденные статьи будут размещены ...
Автоматизации сбора цен поставщиков, выгрузка цен на сайт.
Описание сути во вложении. Готов буду ответить на все вопросы. Работа носит долгосрочный характер.
Желателен практический опыт решений подобный задач с портфолио.
Претендентам из Воронежа приоритет. Я не посредственно человек принимающий решение.
С уважением,
Ген директор ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ"
Камышников Сергей
Тел: +7(473) 210-65-05доб. 201
Моб: +7(920) 430-16-51
Kamyshnikovsa@mail.ru
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