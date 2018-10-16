Задание для контент-менеджера

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок267 просмотров

Навыки работы с Opencart.

Язык: англ.

Необходимо наполнить сайт товарными позициями, обновить изображения товара, сгенерировать рассылку с MailChimp, прописать ALT теги к изображениям.

Opencart
7 лет назад
juliaandersen
Саша Кравец 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Weblancer74
Георгий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Гениальный парень! С легкостью и опытом выполнит любую задачу.
Сработались, рекомендую

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Weblancer74
Георгий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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