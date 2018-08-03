Здравствуйте, ув. фрилансеры!

Задача такая:

Нужно собрать базу email-адресов с каналов на Youtube.com:

Требование к каналам:

Страна: Канада, США

Количество подписчиков: минимум 500

Тематика:

Кулинария,

Люди и блоги,

Мода и красота,

Каналы для всей семьи,

Хобби и стиль,

Путешествия,

В общей сложности нужно около 5 000 - 10 000 тыс. адресов .

Все буду проверять, поэтому какие-то парсеры не подходят.

Работы не сложная, нужно просто посидеть, а если набить руку, то вообще элементарная.

Определенных ограничений для разделов нету, подходят все.

То есть, Вы можете собрать 4000 адресов Кулинария и 1000 Люди и блоги.

Такое тоже подходит.

Не обязательно чтобы были все категории.

Но обязательно, чтобы были только из указанных категорий.

Искать email'ы на в разделе "О канале" на странице канала (пример: https://www.youtube.com/user/LoveliChannel/about)

Как должно быть оформлено.

Файл excel в котором есть 6 столбиков:

1 столбик сам емейл, в таком виде [email protected]

2 столбик - ссылка на страницу канала, где нашли этот емейл (то есть, страница о канале)

3 столбик - страна канала

4 столбик – ссылка на Фейзбук (если есть)

5 столбик – ссылка на Твиттер (если есть)

6 столбик – ссылка на Google+(если есть)

Ваши предложения рассматриваю в следующей последовательности по следующим критериям

Цена

Сроки