Wikipedia

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок186 просмотров

Необходимо разместить статью о человеке. Данные подтверждены официальными сайтами, есть материалы. 

7 лет назад
a-korney
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Отредактировать страницу на amazon sellercentral

    Здравствуйте! Нужно отредактировать страницу на amazon sellercentral (изменить вес,габариты продукта,узнать почему товар недоступен,хотя он принят на склад Амазона уже давно и также узнать почему сейчас отрицательный баланс -1079$,откуда эта цифра),короче надо привести всё порядок человеку ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Добавить тексты в админпанели сайта

    $30

    В админпанели сайта нужно копировать-вставлять макросы и заменять в html русские тексты на английские (переводы есть).Попутно фиксировать в документе, какие ещё тексты требуют перевода. Для работы требуется минимальное понимание html и базовое знание английского ...

    HTML
    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Автоматизации сбора цен поставщиков, выгрузка цен на сайт.

    Описание сути во вложении. Готов буду ответить на все вопросы. Работа носит долгосрочный характер.  Желателен практический опыт решений подобный задач с портфолио.  Претендентам из Воронежа приоритет. Я не посредственно человек принимающий решение.   ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отзывы PROM UA

    Необходимо оставить отзыв на сайте на платформе пром.юа. Алгоритм работы сделать заказ на сайт на товар, который будет указан в задании.через 2-4 дня оставить отзыв о хорошо выполенном заказе - оценки 5 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужно разместить товары в яндекс маркет

    На сайте https://clck.ru/DvLdT  есть раздел "ТОП 20 РЕМКОМПЛЕКТОВ"  дам доступ к яндекс почте, нужно эти топ20 товаров разместить в яндекс маркете.  Кто готов сейчас сделать пишите. Пишите сразу цену, адекватную.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Размещение статей на сайте

    Коллеги, добрый день! Требуется размещение новостей на сайте, знания html обязательно. Навыки написания статей технической тематики (паяльное оборудование, камеры соляного тумана и т.д.). Внимание к деталям и мелочам, исполнительность. Доступность в рабочее время 100%. Сайт ...

    Написание статейHTML
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение сайта юридической тематики

    Нужен Контент-менеджер для публикации статей на юридическом сайте. В обязанности по публикации статей будет входить: •  подбор изображений с последующей минимальной обработкой; •  заполнение ...

    HTML
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Размещение простых статей на WP сайте

    $75

    Необходимо разместить порядка 300 статей на Wordpress сайте. Статьи простые, включают в себя заголовок и текст объемом в среднем 1.5-2к символов. К статье нужно подобрать 3-4 картинки. На одну публикацию уходит в ...

    WordPress
    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Администрирование сайтов и написание статей для сайтов и лендингов.

    Написание продающих текстов для лендингов и сайта. Размещение их на сайте ( сайт на bitrix ). На постоянную работу. Тематика строительство ( заливка полов, штукатурные работы, ремонт ) и строительные материалы. Написания писем для рассылки. ...

    Написание статей
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад