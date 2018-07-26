Навыки работы с Opencart. Язык: англ. Необходимо наполнить сайт товарными позициями, обновить изображения товара, сгенерировать рассылку с MailChimp, прописать ALT теги к изображениям.
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Необходимо разместить статью о человеке. Данные подтверждены официальными сайтами, есть материалы.
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