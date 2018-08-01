Регистрация в приложении

Девушка, абсолютно неблагонадежна. Ни в коем случае не советую ее в качестве исполнителя. Кроме того, распостраняет клевету, лжет, обвиняя в мошенничестве при том, что ни как сама в этом не удостоверилась и нет ниодного обманутого человека. Вообщем при уровне интеллекта как у улитки сможет ли данная особа выполнить даже элементарное задание? Решайте сами.