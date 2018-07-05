Необходимо скачать приложение и зарегистрироваться в нём. За регистрацию вы получаете 5 евро. Задание очень простое, просто тратите 10 минут и получаете свои 5 евро. После этого у вас будет возможность еще еще несколько раз ...
Добрый день. Для себя рассматриваю фриланс как основной источник дохода, к делу отношусь ответственно, имею хороший художественный вкус, область моих навыков достаточно широка. Веду канал на ютубе, поэтому владею видео и аудио монтажом, графикой (векторной и растровой), любительски занимаюсь написанием музыки, которую использую для своих каналов. Могу качественно написать уникальную статью в области бодибилдинга/пауерлифтинга/фитнеса. Люблю сайтостроение, помгу как с графической частью, так и с наполнением, также способен создать достойный готовый сайт на базе кмс Joomla.
- Наполнение сайтов2 исполнителяЗакрыт6 лет назад
- $5
Необходимо скачать приложение и зарегистрироваться в нём. За регистрацию вы получаете 5 евро. Задание очень простое, просто тратите 10 минут и получаете свои 5 евро. После этого у вас будет возможность еще еще несколько раз ...Наполнение сайтов4 исполнителяЗавершен7 лет назад
- $6
Необходимо скачать приложение и зарегистрироваться в нём. За регистрацию вы получаете 5 евро. Задание очень простое, просто тратите 10 минут и получаете свои 5 евро. После этого у вас будет возможность еще еще несколько раз ...Наполнение сайтов6 исполнителейЗавершен7 лет назад
- $6
Добрый день. Предлагаю простой заработок без подводных камней. Есть приложение, в котором нужно зарегистрироваться. Для подтверждения личности необходим биометрический паспорт, или загранпаспорт. За регистрацию получаете 5 евро. Подробности в личку.Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен7 лет назад