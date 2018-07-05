tigra1331

Илья Бобрун tigra1331

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание сайтов с нуля, разработка дизайна, логотипов, банеров. Видео и аудиомонтаж, оранжировки, написание музыки. Копирайтинг.

Добрый день. Для себя рассматриваю фриланс как основной источник дохода, к делу отношусь ответственно, имею хороший художественный вкус, область моих навыков достаточно широка. Веду канал на ютубе, поэтому владею видео и аудио монтажом, графикой (векторной и растровой), любительски занимаюсь написанием музыки, которую использую для своих каналов. Могу качественно написать уникальную статью в области бодибилдинга/пауерлифтинга/фитнеса. Люблю сайтостроение,  помгу как с графической частью, так и с наполнением, также способен создать достойный готовый сайт на базе кмс Joomla.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Регистрация в приложении

    Необходимо скачать приложение и зарегистрироваться в нём. За регистрацию вы получаете 5 евро. Задание очень простое, просто тратите 10 минут и получаете свои 5 евро. После этого у вас будет возможность еще еще несколько раз ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    6 лет назад

  • Регистрация в приложении

    $5

    Необходимо скачать приложение и зарегистрироваться в нём. За регистрацию вы получаете 5 евро. Задание очень простое, просто тратите 10 минут и получаете свои 5 евро. После этого у вас будет возможность еще еще несколько раз ...

    Наполнение сайтов4 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Регистрация в приложении

    $6

    Необходимо скачать приложение и зарегистрироваться в нём. За регистрацию вы получаете 5 евро. Задание очень простое, просто тратите 10 минут и получаете свои 5 евро. После этого у вас будет возможность еще еще несколько раз ...

    Наполнение сайтов6 исполнителей
    Завершен
    7 лет назад

  • Зарегистрироваться в приложении

    $6

    Добрый день. Предлагаю простой заработок без подводных камней. Есть приложение, в котором нужно зарегистрироваться. Для подтверждения личности необходим биометрический паспорт, или загранпаспорт. За регистрацию получаете 5 евро. Подробности в личку.

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

ufkata
37 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
7 баллов
6 лет назад
Регистрация в приложении
Не получилось взять этот заказ
Выполнила задание хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Ansty
26 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
2 балла
7 лет назад
Регистрация в приложении
мошенник
Девушка, абсолютно неблагонадежна. Ни в коем случае не советую ее в качестве исполнителя. Кроме того, распостраняет клевету, лжет, обвиняя в мошенничестве при том, что ни как сама в этом не удостоверилась и нет ниодного обманутого человека. Вообщем при уровне интеллекта как у улитки сможет ли данная особа выполнить даже элементарное задание? Решайте сами.
Ответный отзыв
Dmitry_Al
Дмитрий 
23 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
2 балла
7 лет назад
Регистрация в приложении
Кек, задание состояло в том, чтобы скачать мобильное приложение мошенников, которые просят показывать свой паспорт, якобы для того, чтобы выплатить вам 5 евро ПРОСТО ТАК. Этот человек - гений, который хочет нажиться на глупых людях, которые поверят, что можно просто так получить 5 евро/долларов, скачав лишь одно приложение.
Задание выполнил.
Ответный отзыв
MrWarriorsKing
Родион 
23 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
$5
2 балла
7 лет назад
Регистрация в приложении
Кек, задание состояло в том, чтобы скачать мобильное приложение мошенников, которые просят показывать свой паспорт, якобы для того, чтобы выплатить вам 5 евро ПРОСТО ТАК. Этот человек - гений, который хочет нажиться на глупых людях, которые поверят, что можно просто так получить 5 евро/долларов, скачав лишь одно приложение. Удалите его аккаунт, какой-то идиот, занимающийся мошенничеством. http://dukascopy-obman.com/ - сайт о той организации, куда он вас посылает.
Человек взял задание после чего не стал его выполнять без объяснения причины. И далее игнорил. Я даю задания третий месяц, все остались довольны сотрудничеством, кроме данного человека, который даже не попробовав выполнить задание, сделал ложный вывод о его результате, да еще и оклеветал заказчика. Поэтому Родиона не рекомендую как человека не надежного, абсолютно не имеющего понятия о деловом этикете и обладающего крайне низким уровнем интеллекта, принимая заказчика, который 3 месяца давает якобы мошенническое задание, за мошенника, администрацию, которая за 3 месяца его не забанила, идиотами, а 12 человек, успешно выполнивших задание и получивших оплату, лгунами. При этом за свои слова не хочет ни отвечать, ни забрать их обратно, трусливо отмалчиваясь.
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Gorbs
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$6
9 баллов
7 лет назад
Регистрация в приложении
Открытый человек, приятно общаться. Спасибо. С такими людьми можно иметь дело.
Выполнил задание качественно и быстро. Рекомендую.
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