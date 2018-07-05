Человек взял задание после чего не стал его выполнять без объяснения причины. И далее игнорил. Я даю задания третий месяц, все остались довольны сотрудничеством, кроме данного человека, который даже не попробовав выполнить задание, сделал ложный вывод о его результате, да еще и оклеветал заказчика. Поэтому Родиона не рекомендую как человека не надежного, абсолютно не имеющего понятия о деловом этикете и обладающего крайне низким уровнем интеллекта, принимая заказчика, который 3 месяца давает якобы мошенническое задание, за мошенника, администрацию, которая за 3 месяца его не забанила, идиотами, а 12 человек, успешно выполнивших задание и получивших оплату, лгунами. При этом за свои слова не хочет ни отвечать, ни забрать их обратно, трусливо отмалчиваясь.