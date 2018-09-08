Регистрация в приложении

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен14 заявок435 просмотров

Необходимо скачать приложение и зарегистрироваться в нём. За регистрацию вы получаете 5 евро. Задание очень простое, просто тратите 10 минут и получаете свои 5 евро. После этого у вас будет возможность еще еще несколько раз заработать 5 евро, приглашая в приложение своих знакомых. Для подтверждения личности при регистрации в приложении необходим биометрический паспорт (пластиковый паспорт нового образца) или загранпаспорт. Чтобы взять заказ просьба указать цену и срок. Подробности в личку.

7 лет назад
tigra1331
38 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

Gorbs
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$6
1 день
Escrow
Выполнил задание качественно и быстро. Рекомендую.
Открытый человек, приятно общаться. Спасибо. С такими людьми можно иметь дело.
MrWarriorsKing
Родион 
23 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
7 лет назад
$5
1 день
Человек взял задание после чего не стал его выполнять без объяснения причины. И далее игнорил. Я даю задания третий месяц, все остались довольны сотрудничеством, кроме данного человека, который даже не попробовав выполнить задание, сделал ложный вывод о его результате, да еще и оклеветал заказчика. Поэтому Родиона не рекомендую как человека не надежного, абсолютно не имеющего понятия о деловом этикете и обладающего крайне низким уровнем интеллекта, принимая заказчика, который 3 месяца давает якобы мошенническое задание, за мошенника, администрацию, которая за 3 месяца его не забанила, идиотами, а 12 человек, успешно выполнивших задание и получивших оплату, лгунами. При этом за свои слова не хочет ни отвечать, ни забрать их обратно, трусливо отмалчиваясь.
Кек, задание состояло в том, чтобы скачать мобильное приложение мошенников, которые просят показывать свой паспорт, якобы для того, чтобы выплатить вам 5 евро ПРОСТО ТАК. Этот человек - гений, который хочет нажиться на глупых людях, которые поверят, что можно просто так получить 5 евро/долларов, скачав лишь одно приложение. Удалите его аккаунт, какой-то идиот, занимающийся мошенничеством. http://dukascopy-obman.com/ - сайт о той организации, куда он вас посылает.
Acceriva
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
dmnualll
Дарина 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Gorbs
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
MrWarriorsKing
Родион 
23 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
7 лет назад
Acceriva
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
dmnualll
Дарина 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад

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