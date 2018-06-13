Ищу контент менеджера

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Закрыт7 заявок174 просмотра

Ищу контент менеджера, со знанием Wordpress

Понимание принципов работы в slack будет плюсом. 

Требуется оформление и публикация пары новостей. Заголовок, новость и сета описание готовы, ничего рерайтить не нужно. Стоимость работы за 2 новости?

WordPress
7 лет назад
DAgcy
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

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