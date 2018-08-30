Только Москвичам: Написать отзывы на яндекс маркете.

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Закрыт19 заявок383 просмотра

Необходимо написать отзывы на яндекс маркете о Московском интернет-магазине. Оплата после проверки отзыва модераторами яндекса.  Один отзыв 100 руб. Пишите мне в личку.

6 лет назад
Unich
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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