Опубликолвать / разместить новости / статьи на сайте.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок234 просмотра

Предложения по стоимости, опыт размещения новостей оставляйте тут

Есть новости, их нужно опубликовать на сайте.

CMS Wordpress 

Формат новости:

Заголовок (Готовый)

Мета описание (Готовое) 

Сама новость  (Готовая) 

Поиск картинки (В оригиналах как правило есть картинка) 

Требование:

Знание Wordpress!

Энтузиазм!)

Ожидаю стоимость за новость и когда готовы приступить 

Тиематика: Tesla, SpaceX

Указывайте стоимость за 1 новость. 

Тэги:разместить статью, разместить новость, размещение статей, размещение новостей, постинг, вордпресс, публикация, контент, статьи, рерайтинг, менеджер

WordPress
7 лет назад
DAgcy
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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