Наполнить магазин (opencart)

Требуется наполнить интернет-магазин косметики контентом.

Требуется взять фото (в интернете и у конкурентов их много) сжать и после залить,

добавить цену, артикул товара, кол-во в наличие, выбрать

соответствующую категорию.

У вас должен быть опыт наполнения сайтов на кмс opencart.

Пишите как у вас опыт? Примерно 100-150 позиций для начала.

И пишите стоимость работ.