Наполнить магазин (opencart)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт24 заявки303 просмотра

Требуется наполнить интернет-магазин косметики контентом.

Требуется взять фото (в интернете и у конкурентов их много) сжать и после залить,

добавить цену, артикул товара, кол-во в наличие, выбрать

соответствующую категорию.

У вас должен быть опыт наполнения сайтов на кмс opencart.

Пишите как у вас опыт? Примерно 100-150 позиций для начала.

И пишите стоимость работ.

Opencart
7 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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