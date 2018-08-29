Нужны люди на добавление товара через админку. Копипаст характеристик+минимальная обработка фото (подгон под размер). Можно без опыта работы. Все расскажу и покажу.
Размещение отзывов о товаре на крупных сайтах отзовиках
Нужны отзывы на крупных площадках о двух товарах.
Список площадок есть, нужны люди, у кого есть давние аккаунты на таких сайтах и с опытом подобной работы.
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Заявки фрилансеров
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