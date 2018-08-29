Размещение отзывов о товаре на крупных сайтах отзовиках

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки175 просмотров

Нужны отзывы на крупных площадках о двух товарах.

Список площадок есть, нужны люди, у кого есть давние аккаунты на таких сайтах и с опытом подобной работы.

Сроки/Цены

7 лет назад
olegtranzit
Олег 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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