Размещение объявлений

Есть новости, их нужно разместить на сайте. Предложения по стоимости, опыт размещения новостей оставляйте тут или через форму связи на самом сайте https://elonm.ru/contact/Формат новости:ЗаголовокМеста описаниеСама новость Поиск картинкиТребование:Знание Wordpress!Энтузиазм)Ожидаю стоимость за новость и когда готовы приступить Указывайте стоимость ...