Размещение объявлений

$145
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок327 просмотров

Нужно размещать объявления (в период  с 9:00 до 18:00) на досках объявлений. Целый месяц, только в буднии дни. Оплата- 10.000 руб. ( 145$ ) 

7 лет назад
ALFENKA5
Алёна 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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