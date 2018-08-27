Есть статьи/новости, требуется опубликовать

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Закрыт6 заявок297 просмотров

Есть новости, их нужно разместить на сайте. Предложения по стоимости, опыт размещения новостей оставляйте тут или через форму связи на самом сайте https://elonm.ru/contact/Формат новости:ЗаголовокМеста описаниеСама новость Поиск картинкиТребование:Знание Wordpress!Энтузиазм)Ожидаю стоимость за новость и когда готовы приступить Указывайте стоимость за 1 новостьТэги:разместить статью, разместить новость, размещение статей, размещение новостей, постинг, вордпресс, публикация, контент, статьи, рерайтинг, менеджер

WordPress
7 лет назад
DAgcy
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров