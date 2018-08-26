Прогон по доскам объявлений любым способом(эзотерика)

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Закрыт4 заявки149 просмотров

подать заданное объявление в максимальное количество досок где есть тематика магия, эзотерика и т.д.

можно в ручную, можно любыми доступными средствами.

 пишите ваши цены пакетно или поштучно, за одно объявление

 непременным условием является отчет в виде ссылки на КАЖДОЕ поданное объявление. именно исходя из него будет рассчитываться оплата, исходя из ваших тарифов

7 лет назад
viktor_yan
Виктор 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров