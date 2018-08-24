Для выполнения этой работы от Вас требуется: усидчивость, внимательность, грамотность, и немного креативности. Обязанность – заполнение контента на сайте, а именно карточек поселков. На каждый поселок контент +/- идентичный. По времени 30-40 мин. ...
Наполнение сайта
Нужен опытный контент-менеджер для наполнения сайта. Обязательно со знанием HTML и Css.
Имеются материалы, также информацию и фото нужно искать в интернете.
Заявки фрилансеров
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