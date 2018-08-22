Правки на сайте вордпрес

1.Нужна форма заявки ,в форме заявке должно быть "вид работы" с выпадающим списком (курсовая.контрольная,дипломная, другое), предмет,тема работы,срок, имя, почта, телефон2. на странице готовых работ,у удалить дату и admin, и фразу "Posts published in “, перевести на русский фразу "читать далее"

Заголовок выделить синей полоской, как шапка на главной странице

3. Подвал сайта сделать, в нем должно быть меню,как сверху и фон так же синим

4. шапка сайта, должна быть на всех страницах, как на главной, но только сама шапка