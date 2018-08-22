Наполнение интернет магазина

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Закрыт19 заявок199 просмотров

Интернет магазин

CMS - opencart

Необходимо добавить товар на сайт примерно 130-140 позиций (каталоги, описание, фото - будет предоставлено)

При добавлении изображений, возможно нужна будет небольшая обработка (откадрировать, изменить размер) чтобы было аккуратно

Opencart
7 лет назад
maxxxos
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров