Требуется собрать данные с сайтов производителей товаров, и наполнить интернет-магазин на Битрикс. Загружены артикулы и описание. Необходимо дополнить карточки товаров картинками, добавив к ним водяные знаки. Производители разные. Товаров около 8000. Интересует цена ...
Наполнение интернет магазина
Интернет магазин
CMS - opencart
Необходимо добавить товар на сайт примерно 130-140 позиций (каталоги, описание, фото - будет предоставлено)
При добавлении изображений, возможно нужна будет небольшая обработка (откадрировать, изменить размер) чтобы было аккуратно
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