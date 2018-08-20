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Сбор базы данных врачей акушеров/гинекологов в Украине
Собсвенно, задача состоит в сборе с "0" базы данных (БД) врачей акушеров/гинекологов в Украине. Интерес представляет максимальная выборка данных по отрасли. Основными записями в БД должны быть ФИО, мобильный/рабочий телефоны, E-mail (действующий), место работы, должность, врачебная категория, т.п.
Формат представления - структурированный Excel файл. Колическтво записей - не менее 80% от общего количества зарегистрированных в МОЗ Украины врачей данного профиля.
Творческий подход приветствуется.
Прошу присылать ваши мысли по возможности реализации задачи.
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